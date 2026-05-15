Corea del Sur 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Corea del Sur en la historia? La selección de Los Guerreros de Taeguk tiene tres jugadores arriba de los 50 goles en la historia.

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La selección de Corea del Sur, con más asistencias por Asia a un Mundial, tiene una lista de máximos goleadores en la historia con tres jugadores arriba de los 50 goles.

El récord data desde hace ya casi 50 años y parece que para la Copa del Mundo 2026 puede llegar a romperse por un futbolista muy querido alrededor del mundo.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR



El jugador de Corea del Sur que es el máximo goleador de la historia de su selección es Cha Bum-kum, que lo estableció en 1978, en su mayoría en juegos amistosos en torneos regionales.

Bum-kum solo anotó en torneo oficial en la Copa Asiática y en Eliminatorias al Mundial, pero ahora quien lo puede rebasar es Son Heung-min, jugador actual del LAFC de la MLS y figura en Europa por muchos años con el Tottenham.

Cha Bum-kun : 58 goles

: 58 goles Son Heung-min : 54 goles (en activo)

: 54 goles (en activo) Hwang Sun-hong : 50 goles

: 50 goles Park Lee-chun : 36 goles

: 36 goles Kim Jae-han : 33 goles

: 33 goles Lee Dong-gook: 33 goles.

Son Heung-min lleva anotando goles con Corea del Sur desde los 19 años, al tener su primer gol en el 2011 y su mejor año en cuanto a dianas conseguidas fue en el 2024 con 10.

GOLEADORES DE COREA DEL SUR EN MUNDIALES



Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Corea del Sur son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo. A continuación los mejores anotadores de Los Guerreros de Taeguk:

Son Heung-min: 3 goles

Park Ji-sung: 3 goles

Ahn Jung-hwan: 3 goles

Cho Gue-sung: 2 goles

Hong Myung-bo: 2 goles.