    Mundial 2026

    Corea del Sur anuncia dos encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo 2026

    El cuadro coreano se enfrentará a dos viejos conocidos de la Selección Mexicana previo a su debut en el Mundial 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Imagen TUDN

    La Selección Mexicana está insertada en el Grupo A de la Copa Mundial 2026 a compañada de rivales que verdaderamente no le facilitarán las cosas, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa y todos ellos se preparan para llegar a su máximo nivel.

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    Corea del Sur sostendrá un duelo amistoso previo al Mundial 2026
    1 mins

    Corea del Sur sostendrá un duelo amistoso previo al Mundial 2026

    Selección Corea del Sur

    El debut del cuadro Tricolor será ante el cuadro africano el 11 de junio, partido que no se antoja sencillo, pero para su segundo compromiso se verá las caras con Corea del Sur el día 18 del mismo mes, rival que no dejará nada a la suerte y se prepara de la mejor manera.

    COREA DEL SUR ANUNCIA DOS AMISTOSOS

    Con miras a su debut en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, donde se medirá en primera instancia a República Checa, la Selección de Corea del Sur prepara sus armas para llegar de la mejor manera, para lo que anunció dos amistosos.

    El primer encuentro de preparación de la selección asiática sería ante Trinidad y Tobago, un viejo conocido de la Selección Mexicana y por lo que seguramente el técnico coreano escogió como uno de sus sinodales, mismo al que enfrentará el domingo 31 de mayo en el Southfield City de Michigan.

    Lo mismo ocurre con su segundo duelo amistoso, también un rival constante del cuadro Tricolor, El Salvador, con el que se medirán en el mismo lugar pero unos días después, el 6 de junio, por lo que se nota que gran parte de esa última etapa será enfocada a su duelo ante los de Javier 'Vasco' Aguirre.

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