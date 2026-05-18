Mundial 2026 Corea del Sur viaja a Utah a fin de prepararse para el Mundial 2026 El equipo asiático comenzará su preparación para la Copa del Mundo donde enfrentará a la Selección Mexicana en su segundo compromiso.

Video Corea del Sur viaja a Utah para prepararse rumbo al Mundial 2026

En medio de la cautela que los ha caracterizado durante este periodo previo al Mundial 2026, luego de que no publicaran su lista de 55 jugadores, una vez que ya dieron a conocer la de los 26 futbolistas listos para ir la justa , la Selección de Corea del Sur ya comienza su preparación.

Ya pensando en llegar de la mejor forma a la justa organizada por la FIFA, la primera comitiva del cuadro coreano ya partió de Seul rumbo a Utah, Estados Unidos, donde harán campamento los actuales 12 jugadores que ya se concentraron, junto a cuerpo técnico y staff, para que más adelante se junte todo el equipo en ese mismo lugar.

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Uno de los jugadores que más llama la atención entre la fanaticada coreana es el del Borussia Mönchengladbach, el centrocampista Jens Castrop, quien es hijo de padre alemán y madre coreana, pero que decide jugar para la selección asiática a pesar de que fue formado en tierras teutonas y en la Bundesliga.

Otro jugador que también se considera un bastión del equipo es Hwang In-beom, mediocampista del Feyenoord de la Eredivisie, quien a pesar de ya contar con 29 años, tuvo gran temporada con su equipo, lo que también pone las miradas en él para convertirse en un referente.

Esto sin olvidar sus jugadores europeos que militan en el Bayern Munich y en el PSG, quienes también podrían cambiar el destino de un partido en cualquier momento del Mundial y ante cualquier rival.