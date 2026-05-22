Corea del Sur 2026 Son Heung-Min destapa al verdadero adversario ante México en el Mundial 2026 El delantero de la Selección de Corea del Sur y del LAFC habló del factor que deben afrontar en su partido ante el Tri en Guadalajara.

Video Mundial 2026: Son Heung-Min destapa al verdadero adversario en el juego ante México

El inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca y con ello los rivales de la Selección Mexicana comienzan a ser el foco de atención, toda vez que el equipo de Javier Aguirre se encontrara en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

A los sudafricanos los volverá a enfrentar en la inauguración de una Copa del Mundo como lo hiciera en la edición de Sudáfrica 2010 y es por ello que uno de sus partidos de preparación es ante un combinado africano como Ghana.

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El reencuentro con Corea del Sur también causa expectativas, pues los enfrentó en la Fase de Grupos del Mundial Rusia 2018 y en el que Son Heung-Min se convertiría en un elemento carismático para la afición mexicana.

Ese carisma se lo ganó luego de que hiciera uno de lo dos goles con los que Corea del Sur venció a Alemania y diera el pase a México hacia los Octavos de Final; incluso, fue bautizado como mexicano, después de que varios aficionados le corearan “Son, hermano, ya eres mexicano”.

SON HEUNG-MIN Y EL FACTOR QUE TIENE EN CONTRA PARA EL MUNDIAL 2026

En entrevista con USA Today, el delantero de la Selección de Corea del Sur y de LAFC de la MLS habló acerca de un factor que deben afrontar en el partido que sostendrán ante México en Guadalajara como parte de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

“México va a ser un poco diferente debido a la altitud, un reto difícil, un desafío nuevo, pero estamos aquí para ganar. Va a ser duro, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros”, indicó Son Heung-Min, quien este año jugó dos partidos en tierras mexicanas dentro de la Concacaf Champions Cup.

Además, admitió que jugar en Los Angeles le ha dado esa cercanía con la afición latina y, sobre todo, la mexicana, a la cual admira; sin embargo, también confesó que es probable que para este verano lo ‘odien’ debido a que será rival de la Selección Mexicana.