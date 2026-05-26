Mundial 2026 Son Heung-min reporta con Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026 La figura de LAFC viajó a Utah para unirse a la concentración de su selección de cara a la Copa del Mundo.

Video Son Heung-min reporta con Corea del Sur y cumple sueño de un niño

Son Heung-min, estrella de LAFC, se unió a la concentración de la Selección de Corea del Sur en Utah de cara al Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio.

El delantero viajó de Los Ángeles a Utah para unirse al campamento de la selección surcoreana que comenzó el pasado 18 de mayo.

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Son Heung-min fue recibido por algunos aficionados en el aeropuerto de Utah, Estados Unidos, incluido un niño que portaba la playera de LAFC. El futbolista le autografió su balón del Mundial 2026 y posteriormente se tomó una foto con él para cumplirle su sueño.

Corea del Sur tendrá dos partidos amistosos antes de debutar en la Copa del Mundo; el sábado 30 de mayo se medirá a Trinidad y Tobago, y el miércoles 3 de junio ante El Salvador.

Los Tigres de Asia tendrán su campamento base en Guadalajara, Jalisco, específicamente en Verde Valle, sede de Chivas.

Corea del Sur jugará dos de sus tres partidos de Fase de Grupos en el Estadio Guadalajara: su debut ante Chequia el 11 de junio y contra México el 18 de junio.

El partido frente a Sudáfrica, del 24 de junio, se disputará en el Estadio Monterrey.