    Corea del Sur 2026

    Corea del Sur le pasa por encima a Trinidad y Tobago rumbo al Mundial 2026

    El rival del Tri supera 5-0 al representativo caribeño con dobletes de Heung-Min y Gue-sung, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Corea del Sur le pasa por encima a Trinidad y Tobago rumbo al Mundial 2026

    Corea del Sur sigue son su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo. El cuadro asiático será el segundo rival de la Selección Mexicana y por esa razón buscó un compromiso ante un rival de Concacaf. El resultado 5-0 a favor de los coreanos sobre Trinidad y Tobago.

    El primer tiempo no resultó sencillo para el representativo de Corea del Sur al conseguir el primer gol al minuto 40, por conducto de Son Heung-Min, tres minutos después, el propio Min conseguiría el 2-0.

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    En el complemento al minuto 66, Cho Gue-sung firmaría el 3-0 de los asiáticos para establecer condiciones y perfilarse al triunfo sobre los trinitarios.

    No conforme con ello, Hwang Hee-chan firmó el 4-0 por conducto desde los 11 pasos, al minuto 75.

    Dos minutos después, doblete de Cho Gue-sung para cerrar la cuenta en el partido de preparación del cuadro coreano, que doblegó a Trinidad y Tobago.

    Corea del Sur será rival de México en la próxima Copa del Mundo, el próximo 18 de junio en la rivalidad el Grupo A .

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