Mundial 2026 Corea del Sur sostendrá un duelo amistoso previo al Mundial 2026 Antes de la competencia de la FIFA, el representativo asiático tiene programados un par de partidos.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Sheinbaum aclara si se necesita vacuna de sarampión para el Mundial 2026



Corea del Sur sostendrá un partido de preparación ante Costa de Marfil previo a la Copa Mundial de la FIFA 26 que se jugará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Hay que recordar que el representativo asiático está enmarcado en el Grupo A junto con el anfitrión México, Sudáfrica y un rival que saldrá de la próxima repesca.

El duelo lo confirmó, el conjunto africano vía sus redes sociales y se celebrará el p róximo 28 de marzo, y será en tierra neutral en Londres, Inglaterra.

Además de ese encuentro, Corea del Sur tiene programado otro duelo de preparación unos días más tarde cuando el 31 de marzo se vea las caras contra Austria.

El tercer rival del conjunto asiático en el Mundial 2026 saldrá de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonio del Norte, República Checa e Irlanda.

Los duelos de Corea del Sur en el Mundial están programados como sigue:

Jueves 11 de junio de 2026

Corea del Sur vs. repechaje UEFA en Estadio Guadalajara

Jueves 18 de junio de 2026

México vs. Corea del Sur en Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio de 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur en Estadio Monterrey