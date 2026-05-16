Mundial 2026 Selección de Corea del Sur: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Rival de México en la Copa del Mundo, el conjunto de los 'Tigres' muestra sus armas para la magna justa.

Video Está Son Heung Min, y otra sorpresa: esto prepara Corea para México

La Selección de Corea del Sur dio a conocer su lista de futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 26, en donde enfrentará a la Selección Mexicana, una de las anfitrionas de la magna justa.

La escuadra asiática difundió en redes sociales su lista de 26 jugadores para encarar la magna justa veraniega en una lista que tiene sencillamente a lo que para muchos es la mejor plantilla que ha gozado el conjunto asiático en su historia.

PUBLICIDAD

Hong Myung-bo, director técnico de Corea del Sur, optó por un equipo talentoso y experimentado para encarar la Copa del Mundo 2026 en donde los asiáticos estarán en la Fase de Grupos enteramente en México.

Los coreanos debutan en Guadalajara el 11 de junio ante Chequia, mientras que en la misma ciudad, se medirán a la Selección Mexicana. La Fase de Grupos la cerrarán en Monterrey frente a Sudáfrica.

Convocatoria de Corea del Sur, rival de México, para el Mundial 2026

La lista muestra la particularidad de Jens Castrop, jugador del Borussia Mönchengladbach, nacido en Alemania, pero de madre Coreana.