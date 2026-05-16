Selección de Corea del Sur: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Rival de México en la Copa del Mundo, el conjunto de los 'Tigres' muestra sus armas para la magna justa.
La Selección de Corea del Sur dio a conocer su lista de futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 26, en donde enfrentará a la Selección Mexicana, una de las anfitrionas de la magna justa.
La escuadra asiática difundió en redes sociales su lista de 26 jugadores para encarar la magna justa veraniega en una lista que tiene sencillamente a lo que para muchos es la mejor plantilla que ha gozado el conjunto asiático en su historia.
Hong Myung-bo, director técnico de Corea del Sur, optó por un equipo talentoso y experimentado para encarar la Copa del Mundo 2026 en donde los asiáticos estarán en la Fase de Grupos enteramente en México.
Los coreanos debutan en Guadalajara el 11 de junio ante Chequia, mientras que en la misma ciudad, se medirán a la Selección Mexicana. La Fase de Grupos la cerrarán en Monterrey frente a Sudáfrica.
Convocatoria de Corea del Sur, rival de México, para el Mundial 2026
La lista muestra la particularidad de Jens Castrop, jugador del Borussia Mönchengladbach, nacido en Alemania, pero de madre Coreana.
- Porteros: Seung-gyu Kim (FC Tokio), Hyeon-woo Jo (Uslan HD FC) y Bum-keun Song (Jeonbuk).
- Defensas: Min-jae Kim (Bayern Múnich), Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen), Tae-Hyeon Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Jin-Seob Park (ZJ FC), Young-Woo Seol (Estrella Roja Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC), Tae-Seok Lee (FK Austria Viena), Han-Beom Lee (FC Midtjylland) y Yu-Min Cho (Sharjah FC).
- Mediocampistas: Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Jun-Ho Bae (Stoke City), Seung-Ho Paik (Birmingham City), Hyun-Jun Yang (Celtic FC), Ji-Sung Eom (Swansea City), Kang-In Lee (PSG), Dong-Gyeong Lee (Ulsan HD FC), Jae-Sung Lee (1.FSV Mainz 05), In-Beom Hwang (Feyenoord), Hee-Chan Hwang (Wolverhampton Wanderers).
- Delanteros: Heung-Min Son (Los Ángeles FC), Hyeon-Gyu Oh (Besiktas JK) y Gue-Sung Cho (FC Midtjylland).