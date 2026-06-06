seleccion corea del sur Amaury Vergara da la bienvenida a Guadalajara a Corea del Sur El dueño de las Chivas otorga una cálida bienvenida a la escuadra asiática que tomo como sede la ciudad de Guadalajara.

Video “Espero que México y Corea avancen”: Amaury Vergara

De cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, le dio la bienvenida a la selección de Corea a Guadalajara y a sus instalaciones de Verde Valle, al tiempo de que los calificó de equipo talentoso.

" Para Guadalajara es un honor recibir a la selección de Corea, un equipo que causa admiración y simpatía en todo el mundo, lleno de jugadores talentosos que compiten en algunos de los mejores clubes del mundo".

PUBLICIDAD

El empresario aprovechó para exaltar no solamente a la ciudad tapatía como la más mexicana de la justa mundialista, sino a su equipo como el más importante del futbol mexicano.

"Quiero darles la bienvenida a la sede más mexicana de esta Copa del Mundo y que además es la casa del equipo más mexicano e importante del país que es el Club Deportivo Guadalajara o, como nosotros lo conocemos, las Chivas del Guadalajara".

LOS FAVORITOS DE AMAURY PARA AVANZAR

Amaury Vergara también resaltó la calidad del Estadio Guadalajara y su sueño de que en algún momento se convirtiera en sede mundialista.

"Sus partidos en Guadalajara los disputarán e n uno de los mejores estadios del mundo, el Estadio Guadalajara, construido hace más de 15 años con el sueño de ser mundialista y que ahora cumple ese sueño con jugadores de primer nivel como ustedes".

Finalmente , el dueño de las Chivas y el Estadio Guadalajara le deseó la mejor de las suertes a la selección de Corea del Sur y se les auguró verlos en la etapa de Dieciseisavos de Final junto a la Selección Mexicana.