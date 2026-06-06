Corea del Sur 2026 Corea del Sur realiza su primer entrenamiento en Guadalajara rumbo al Mundial 2026 El conjunto asiático trabajó por primera vez en Verde Valle de cara a su debut ante Chequia en la Fase de Grupos.

Video La Selección de Corea del Sur ya realiza trabajos en Verde Valle rumbo al Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur comenzó su preparación hacia el Mundial 2026 y realizó su primer entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, en Guadalajara, el campo base que tiene para el máximo evento futbolístico.

Fue el viernes que el combinado asiático llegó a la Perla Tapatía, lo hizo arropado por la afición local y se dejó ver a algunos seguidores con orígenes surcoreanos; sin embargo, los Guerreros de Taeguk pasaron de largo.

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Los jugadores llevaron colgado al cuello un sombrero charro en color azul, pero la atención a los aficionados que los esperaron en el hotel de concentración fue nula, algo que molestó a los presentes e incluso llegaron a corear “Chequia, Chequia”.

Es la Selección de Chequia el primer rival de Corea del Sur en su participación en la Copa Mundial 2026 de la FIFA la próxima semana en el Estadio Guadalajara correspondiente a la Fase de Grupos.

COREA DEL SUR DEBUTARÁ EN EL MUNDIAL 2026 ANTE CHEQUIA

El conjunto comandado por Myung-Bo Hong trotó alrededor de la cancha de Verde Valle, casa de las Chivas de Guadalajara, como parte de su adaptación a la ciudad jalisciense.

“Chequia es un equipo con características muy marcadas y creo que no es un rival sencillo de contrarrestar. También en lo físico. En sus partidos de preparación, el segundo partido contra Guatemala fue mucho mejor que el primero.

“Nosotros también debemos prepararnos bien. Sus mayores fortalezas son los balones parados y los centros, hay que prestarles mucha atención. La diferencia de estatura es algo que tenemos que superar”, dijo el seleccionador Myung-Bo Hong.