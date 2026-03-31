Colombia 2026 Colombia regresa a la Copa del Mundo de la FIFA Tras su ausencia en Catar 2022, la Selección Colombia regresa a la Copa Mundial 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Tricolor disputará su séptima Copa del Mundo, retomando el camino internacional luego de haber quedado fuera del torneo anterior.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró su clasificación en la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas y confirmó su retorno a la gran cita del fútbol.

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¿Quién es su DT?

Néstor Lorenzo asumió el cargo en junio de 2022 y rápidamente marcó una línea futbolística que retoma ideas de los ciclos anteriores.

Con experiencia como asistente en los Mundiales de 2014 y 2018, conoce el entorno de una Copa del Mundo. Apostó por jugadores como:

James Rodríguez

Luis Díaz

David Ospina

La clasificación llegó tras un 3-0 ante Bolivia en casa, resultado que selló el boleto y dejó atrás la frustración de no haber estado en Qatar.

Dónde seguir a Colombia en el Mundial 2026

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El Grupo de Colombia

En la fase de grupos del Mundial 2026, Colombia competirá en el Grupo K, donde enfrentará