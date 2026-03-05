Fechas y horarios de los juegos de Colombia en el Mundial 2026
Colombia disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo K.
La selección dirigida por Néstor Lorenzo aseguró su clasificación tras vencer 3-0 a Bolivia en casa, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Quintero.
Ese resultado le permitió sellar su regreso a la Copa del Mundo luego de ausentarse en Qatar 2022.
Con el recuerdo de su destacada actuación en Brasil 2014, el combinado cafetero buscará consolidar su crecimiento y competir nuevamente en las rondas finales del torneo.
Colombia y su desafío en el Grupo K
El conjunto sudamericano comparte el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
Uno de los referentes del plantel es Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, quien será pieza clave en el ataque.
A su alrededor, Colombia cuenta con una base de futbolistas que militan en ligas europeas y sudamericanas, lo que le aporta equilibrio y experiencia.
Colombia en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos
Si quieres seguir cada paso de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes consultar toda la información en https://todoelmundialporvix.com.
Con ViX Premium, tienes la posibilidad de adquirir el Pase Mundial 2026 po r $499 MXN y acceder a los 104 encuentros del torneo.
En caso de no estar suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el pase para disfrutar de la cobertura completa del Mundial.
Calendario completo de Colombia en la fase de grupos
Colombia disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiemp o del Centro de México y tiempo del Este.
● Miércoles 17 de junio de 2026
Uzbekistán vs. Colombia en Estadio Ciudad de México a las 20:00 MX y 22:00 ET
● Martes 23 de junio de 2026
Colombia vs. RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia en Estadio Guadalajara a las 20:00 MX y 22:00 ET
● Sábado 27 de junio de 2026
Colombia vs. Portugal en Estadio Miami a las 17:30 MX y 19:30 ET