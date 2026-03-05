Colombia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Colombia en el Mundial 2026 Colombia disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo K.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

La selección dirigida por Néstor Lorenzo aseguró su clasificación tras vencer 3-0 a Bolivia en casa, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Quintero.

PUBLICIDAD

Ese resultado le permitió sellar su regreso a la Copa del Mundo luego de ausentarse en Qatar 2022.

Con el recuerdo de su destacada actuación en Brasil 2014, el combinado cafetero buscará consolidar su crecimiento y competir nuevamente en las rondas finales del torneo.

Colombia y su desafío en el Grupo K

El conjunto sudamericano comparte el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Uno de los referentes del plantel es Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, quien será pieza clave en el ataque.

A su alrededor, Colombia cuenta con una base de futbolistas que militan en ligas europeas y sudamericanas, lo que le aporta equilibrio y experiencia.

Colombia en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos

Si quieres seguir cada paso de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes consultar toda la información en https://todoelmundialporvix.com.

Con ViX Premium, tienes la posibilidad de adquirir el Pase Mundial 2026 po r $499 MXN y acceder a los 104 encuentros del torneo.

En caso de no estar suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el pase para disfrutar de la cobertura completa del Mundial.

Calendario completo de Colombia en la fase de grupos

Colombia disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiemp o del Centro de México y tiempo del Este.

PUBLICIDAD

● Miércoles 17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Estadio Ciudad de México a las 20:00 MX y 22:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Colombia vs. RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia en Estadio Guadalajara a las 20:00 MX y 22:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026