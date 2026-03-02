    Mundial 2026

    René Higuita anticipa victoria de Colombia sobre Portugal en Mundial 2026

    El exportero de la selección cafetalera afirma que en el Mundial 2026 van a derrotar al Portugal de Cristiano Ronaldo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video René Higuita manda mensaje a Cristiano Ronaldo

    El Mundial de 2026 a realizarce en México, Estados Unidos y Canadá está muy cerca de iniciar y una de las selecciones que seguramente llamarán la atención será la de Colombia debido a la forma en que se clasificó a dicho torneo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Preocupación en Colombia: James Rodríguez podría quedarse sin Mundial 2026
    1 mins

    Preocupación en Colombia: James Rodríguez podría quedarse sin Mundial 2026

    Selección Colombia

    Ante esto, en una entrevista hecha al exportero de los cafetaleros, René Higuita, a pregunta expresa de quién podría ser la estrella del equipo, dejó claro que no se le puede descartar a James Rodríguez.

    "¿Una figura de Colombia?, bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país que vamos a estar, bueno, no vamos a descartar a James".

    Respecto al duelo que los colombianos deberán sortear ante la selección de Portugal, misma que llegará comandada por Cristiano Ronaldo, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia, la exestrella de la portería le mandó un claro mensaje.

    " Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo".

    Por su parte, Carlos Vives, quien estuvo en el mismo programa y previamente había cantado, junto a René Higuita, una canción dedicada a su selección, coincidió en que CR7 no tendrá un buen Mundial 2026.

    "Felices de tener a Néstor en la dirección, a Cristiano no va a ser su Mundial, le va a quedar difícil".

    Relacionados:
    Mundial 2026Colombia 2026Portugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX