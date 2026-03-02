Mundial 2026 René Higuita anticipa victoria de Colombia sobre Portugal en Mundial 2026 El exportero de la selección cafetalera afirma que en el Mundial 2026 van a derrotar al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Video René Higuita manda mensaje a Cristiano Ronaldo

PUBLICIDAD

Ante esto, en una entrevista hecha al exportero de los cafetaleros, René Higuita, a pregunta expresa de quién podría ser la estrella del equipo, dejó claro que no se le puede descartar a James Rodríguez.

"¿Una figura de Colombia?, bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país que vamos a estar, bueno, no vamos a descartar a James".

Respecto al duelo que los colombianos deberán sortear ante la selección de Portugal, misma que llegará comandada por Cristiano Ronaldo, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia, la exestrella de la portería le mandó un claro mensaje.

" Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo".

Por su parte, Carlos Vives, quien estuvo en el mismo programa y previamente había cantado, junto a René Higuita, una canción dedicada a su selección, coincidió en que CR7 no tendrá un buen Mundial 2026.