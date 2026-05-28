    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bélgica

    Los Diablos Rojos han estado en varias Copas del Mundo y casi siempre en Eurocopa, sin mucho éxito.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Bélgica es uno de los países con más participaciones en Copas del Mundo, pero con un palmarés de títulos no tan presumible.

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    Los Diablos Rojos ha disputado toda clase de torneos, a excepción de la Copa Confederaciones, hablando de los certámenes más importantes y sin ganar uno desde hace más de 100 años.

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    Para los belgas siempre será una asignatura pendiente el poder brillar, sobre todo, a nivel continental.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE BÉLGICA


    La selección de Bélgica solo tiene un título oficial dentro de su palmarés que data desde 1920 y que no es de ninguna competencia internacional como la Copa del Mundo o la Eurocopa.

    Los belgas solo han ganado unos Juegos Olímpicos, cuando aun se permitía que asistieran jugadores profesionales, pero de ahí en más solo han cosechado un subcampeonato de Eurocopa y un Tercer Lugar en un Mundial.

    • Juegos Olímpicos: 1 título: 1920

    La selección de Bélgica tampoco ha conseguido éxito en la UEFA Nations League al solo tener un Cuarto Lugar en la edición 2020-21.

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