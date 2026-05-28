Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bélgica Los Diablos Rojos han estado en varias Copas del Mundo y casi siempre en Eurocopa, sin mucho éxito.

La selección de Bélgica es uno de los países con más participaciones en Copas del Mundo, pero con un palmarés de títulos no tan presumible.

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Los Diablos Rojos ha disputado toda clase de torneos, a excepción de la Copa Confederaciones, hablando de los certámenes más importantes y sin ganar uno desde hace más de 100 años.

Para los belgas siempre será una asignatura pendiente el poder brillar, sobre todo, a nivel continental.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE BÉLGICA



La selección de Bélgica solo tiene un título oficial dentro de su palmarés que data desde 1920 y que no es de ninguna competencia internacional como la Copa del Mundo o la Eurocopa.

Los belgas solo han ganado unos Juegos Olímpicos, cuando aun se permitía que asistieran jugadores profesionales, pero de ahí en más solo han cosechado un subcampeonato de Eurocopa y un Tercer Lugar en un Mundial.

Juegos Olímpicos: 1 título: 1920