Mundial 2026 Bélgica en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Diablos Rojos siempre ha sido constante en su presencia en la Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Bélgica consiguió clasificarse al Mundial 2026 vía las Eliminatorias de UEFA como líder de su grupo, como la selección 35 en lograrlo.

Los Diablos Rojos regresan a la escena de la Copa del Mundo, con la firme intención de dejar que su 'generación dorada' por fin pueda llegar a una Final y ganar el título.

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BÉLGICA

EN MUNDIALES



Bélgica tendrá su Copa del Mundo número 15 en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Uruguay 1930 sin que lograra una victoria en sus siguientes tres participaciones que fueron Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.

El Mundial México 1970 fue histórico para conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo y de ahí en adelante mostró un mejor rendimiento que le valió un Cuarto Lugar en México 1986.

Los Diablos Rojos asisten al Mundial 2026 por cuarta vez de forma consecutiva y el fracaso de Qatar 2002 tras el Tercer Lugar en Rusia 2018 los hace tener sed de revancha para esta edición próxima.

Participaciones en Mundiales: 15 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

15 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 3°, Rusia 2018.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

BÉLGICA

EN MUNDIALES



En 14 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Bélgica, se ubica en el puesto 10 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los belgas en Mundiales es de 51 partidos con saldo de 21 triunfos, 10 empates y 20 derrotas. Con 69 goles anotados, 74 goles recibidos y efectividad del 47.71%.

ENTRENADOR DE

BÉLGICA



Rudi García fue contratado como técnico de Bélgica en 2025 tras el cese de Domenico Tedesco que no consiguió resultados esperados en la Euro 2024.

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