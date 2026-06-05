Mundial 2026 Por qué le dicen Los Diablos Rojos a la Selección de Bélgica: origen e historia del apodo El mote del equipo belga tiene una connotación histórica que viene desde hace más de 100 años.

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La selección de Bélgica repite con su presencia en una Copa del Mundo y con un apodo característico a nivel mundial, Los Diablos Rojos.

Este sobrenombre del cuadro belga data de hace más de 100 años y que viene a consecuencia de una rivalidad añeja que tiene con la selección de los Países Bajos.

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Curiosamente, este mote con el que se le conoce al cuadro europeo, empezó a ganar popularidad hasta los años 70 y 80, a pesar de que comenzó a inicios del siglo XX.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE BÉLGICA



El apodo de la selección de Bélgica, Los Diablos Rojos, surgió en el año de 1906 en un partido que sostuvieron ante los Países Bajos y que ganaron.

La información precisa que fue el editor del periódico La Vie Sportive, Pierre Walckiers, quien puso ese sobrenombre a los jugadores belgas por lo mostrado en el terreno de juego.