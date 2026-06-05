    Mundial 2026

    Por qué le dicen Los Diablos Rojos a la Selección de Bélgica: origen e historia del apodo

    El mote del equipo belga tiene una connotación histórica que viene desde hace más de 100 años.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video De Bruyne y Courtois lideran la lista de Bélgica para el Mundial 2026

    La selección de Bélgica repite con su presencia en una Copa del Mundo y con un apodo característico a nivel mundial, Los Diablos Rojos.

    Este sobrenombre del cuadro belga data de hace más de 100 años y que viene a consecuencia de una rivalidad añeja que tiene con la selección de los Países Bajos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bélgica
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bélgica

    Seleccion Belgica
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Bélgica en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Bélgica en la historia?

    Seleccion Belgica
    Selección de Bélgica: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Bélgica: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Belgica
    Bélgica en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Bélgica en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Belgica
    Lukaku en problemas con Napoli por no viajar con Bélgica al juego ante México
    2 mins

    Lukaku en problemas con Napoli por no viajar con Bélgica al juego ante México

    Seleccion Belgica
    Bélgica anuncia bajas de Lukaku, Trossard y Vaneken para partidos ante México y Estados Unidos
    1 mins

    Bélgica anuncia bajas de Lukaku, Trossard y Vaneken para partidos ante México y Estados Unidos

    Seleccion Belgica
    Bélgica da su convocatoria de lujo ante México y Estados Unidos
    1 mins

    Bélgica da su convocatoria de lujo ante México y Estados Unidos

    Seleccion Belgica
    Thibaut Courtois es baja de Bélgica: No jugará ante México y Estados Unidos
    1 mins

    Thibaut Courtois es baja de Bélgica: No jugará ante México y Estados Unidos

    Seleccion Belgica
    Fechas y horarios de los juegos de Bélgica en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Bélgica en el Mundial 2026

    Seleccion Belgica

    Curiosamente, este mote con el que se le conoce al cuadro europeo, empezó a ganar popularidad hasta los años 70 y 80, a pesar de que comenzó a inicios del siglo XX.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE BÉLGICA


    El apodo de la selección de Bélgica, Los Diablos Rojos, surgió en el año de 1906 en un partido que sostuvieron ante los Países Bajos y que ganaron.

    La información precisa que fue el editor del periódico La Vie Sportive, Pierre Walckiers, quien puso ese sobrenombre a los jugadores belgas por lo mostrado en el terreno de juego.

    Walckiers, de origen belga, se refirió que los futbolistas "trabajaron como demonios" y al conjuntarse con el uniforme en su totalidad rojo, se creó el mote de Los Diablos Rojos.

    Relacionados:
    Mundial 2026Bélgica 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX