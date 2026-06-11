    Mundial 2026

    La mejor actuación de la Selección de Bélgica en un Mundial FIFA

    Los Diablos Rojos buscarán su revancha en el Mundial 2026 tras su fracaso en Catar 2022.

    Por:Kevin R. Yu
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    La selección de Bélgica tendrá el último baile de su famosa ‘generación dorada’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se realizará del próximo 11 de junio al 19 de julio.

    Los Diablos Rojos han participado en 14 de las 22 Copas del Mundo de la FIFA que se han disputado en la historia, con su primera asistencia en Uruguay 1930 y la última en Catar 2022.

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    La mejor actuación de Bélgica en los Mundiales fue en Rusia 2018 donde se quedó con el tercer lugar tras perder la Semifinal ante Francia (1-0) que a la postre fue el campeón.

    En el partido por el tercer lugar, la selección belga, que tenía entre sus filas a jugadores como Thibaut Cortouis, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard, derrotó 2-0 a Inglaterra.

    Otra participación destacada de los Diablos Rojos fue en México 1986 al finalizar en el cuarto puesto tras ser eliminado en las Semifinales por Argentina (2-0) y perder el duelo por el tercer lugar contra Francia (4-2).

    Participaciones de Bélgica en Copas del Mundo

    En la que seguramente será el último Mundial de Cortouis, De Bruyne y Lukaku, Bélgica buscará su revancha tras quedar fuera en la Fase de Grupos de Catar 2022 donde compartió grupo con Marruecos, Croacia y Canadá.

    Los Diablos Rojos forman parte del Grupo G del Mundial 2026 con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

    • Uruguay 1930: Fase de Grupos
    • Italia 1934: Octavos de Final
    • Francia 1938: Octavos de Final
    • Suiza 1954: Fase de Grupos
    • México 1970: Fase de Grupos
    • España 1982: Segunda Fase
    • México 1986: Cuarto lugar
    • Italia 1990: Octavos de Final
    • Estados Unidos 1994: Octavos de Final
    • Francia 1998: Fase de Grupos
    • Corea-Japón 2002: Octavos de Final
    • Brasil 2014: Cuartos de Final
    • Rusia 2018: Tercer lugar
    • Catar 2022: Fase de Grupos
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