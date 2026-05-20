Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Bélgica en la historia? La selección de Los Diablos Rojos tiene líder indiscutible, que seguramente vivirá por muchos años esa marca.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Blégica se logró clasificar a la Copa del Mundo 2026 de la mano de su máximo goleador de la historia, Romelu Lukaku.

Los Diablos Rojos seguramente tendrá esta marca vigente por muchos años, debido al ritmo goleador que ha generado el delantero desde su debut en el cuadro belga.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE BÉLGICA



Romelu Lukaku se convirtió en máximo goleador de la historia de Bélgica el 14 de noviembre de 2017, esto en un partido amistoso ante Japón, para dejar atrás una marca de 77 años.

Bernard Voorhoof dejó el 'listón' en 30 anotaciones desde 1940, que solo había logrado empatar Paul van Himst en 1974. En la época moderna, dos figuras más de Los Diablos Rojos la superaron pero después de Lukaku, Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

Romelu Lukaku : 89 goles (en activo)

: 89 goles (en activo) Kevin De Bruyne : 36 goles (en activo)

: 36 goles (en activo) Eden Hazard : 33 goles

: 33 goles Bernard Voorhoof : 30 goles

: 30 goles Paul van Himst: 30 goles.

El cuadro de Die Roten Teufel solo tiene, además de Lukaku y De Bruyne a Michy Batshuayi, dentro del Top 10 de máximos goleadores de cara al Mundial 2026.

GOLEADORES DE BÉLGICA EN MUNDIALES



La selección de Bélgica jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Romelu Lukaku solo necesita un gol para ser también máximo goleador de los belgas en las Copas del Mundo.