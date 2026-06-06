Mundial 2026 Bélgica golea a Túnez en su último amistoso antes de debutar en el Mundial 2026 Ambas selecciones disputarán la Copa del Mundo este verano.

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Bélgica goleó 5-0 a Túnez en el último partido de preparación de ambas selecciones antes de sus respectivos rebuts en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Leandro Trossard abrió el marcador para los belgas a la media hora de partido tras una buena jugada por la banda y un inmejorable servicio al corazón del área donde Trossard solo tuvo que empujar el balón para anotar.

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El resto de la primera parte se fue sin más goles hasta los primeros minutos de la reanudación cuando al 53, Charles De Ketelaere se anticipó en el árae para rematar de cabeza a segundo poste y aumentar la ventaja.

Kevin De Bruyne se encargó de sellar el tecero con un disparo colocado a primer palo desde los linderos del área grande al minuto 65. Lukébakio y Raskin se encargarían de concretar la 'manita' en la recta final.

La Selección de Bélgica debutará en el Mundial 2026 ante Egipto el lunes 15 de junio como parte del Grupo G donde también están Irán y Nueva Zelanda.

Por su parte, el combinado de Túnez hará su debut ante Suecia el domingo 14 como parte del Grupo F que comparten con Japón y Países Bajos.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.