Mundial 2026 Lukaku en problemas con Napoli por no viajar con Bélgica al juego ante México El delantero debió presentarse con Napoli tras no hacer el viaje y no lo ha hecho.

Video Romelu Lukaku en problemas con Napoli por no viajar con Bélgica al juego ante México

Romelu Lukaku, luego de ser convocado por Bélgica para los juegos de preparación rumbo al Mundial 2026, decidió no hacer el viaje rumbo a Estados Unidos para los juegos ante la selección local y México argumentando que se pondría a punto físicamente.

Todos imaginaron que regresaría a reintegrarse con el Napoli, su equipo, pero no fue así optó por quedarse en Bélgica y avisar al club de la Serie A, según medios italianos que no se incorporaría la semana pasada.

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Entonces el club, según explica el diario Marca de España, citando La Gazzetta dello Sport, le dio de plazo hasta el martes para integrarse a la disciplina del conjunto y lanzó la amenaza de que de no hacerlo sería apartado hasta que finalice la campaña.

Y es que el acuerdo era "coordinar juntos la fase de recuperacióny tratar un probemas físico que había sufrido en las últimas semanas durante su rehabilitación", pero todo se vino abajo luego de que Lukaku decidiera quedarse en Bélgica con su familia.

Lukaku se pronuncia

Por supuesto que todo ha hecho estallar la polémica y el futbolista ha debido pronunciarse al respecto en sus redes sociales, reconociendo su mal estado físico e incluso anímico.

"Esta temporada ha sido dura para mí, he tenido que lidiar con una lesión y con una pérdida personal. Sé que en los últimos días se ha hablado mucho de mi situación, y es importante aclarar todo el asunto", explica en el mensaje.

"Me hice unas pruebas cuando estaba en la selección y se descubrió que tenía una inflamación en el flexor de la cadera.Teniendo en cuenta que es el segundo problema que he tenido desde que volví a principios de noviembre, he decidido hacer la rehabilitación en Bélgica", añade.

Y más adelante, se pronuncia sobre su situación con el Napoli en el que únicamente ha podido ver acción en cinco partidos de los 30 que el Napoli ha jugado en la Serie A.

"Nunca le daré la espalda al Nápoles, solo quiero jugar y ganar con mi equipo. Pero en este momento n ecesito estar seguro de que estoy al 100 % físicamente.

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"Este año ha sido duro, pero al final lo conseguiré y ayudaré al Nápoles y a mi selección a alcanzar sus respectivos objetivos. Eso es lo único que quiero", finalizó.