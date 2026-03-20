Mundial 2026 Bélgica da su convocatoria de lujo ante México y Estados Unidos Rudi García reveló los nombres de los jugadores llamados para los partidos amistosos en Estados Unidos.

Video Bélgica anuncia convocatoria para partidos amistosos ante México y Estados Unidos

La selección de Bélgica anunció este viernes su convocatoria, sin la presencia de Thibaut Courtois, para el partido amistoso que sostendrá ante México este 31 de marzo en Chicago.

Antes, los Diablos Rojos sostendrán otro juego de preparación ante su similar Estados Unidos en el Mercede-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

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El entrenador Rudi García convocó a sus mejores jugadores para estos dos compromisos internacionales, de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026.

CONVOCATORIA DE BÉLGICA ANTE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS



La selección de Bélgica se presentará con todos sus figuras disponibles, con los nombres incluidos de Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, quienes estaban en duda por tema de posibles lesiones.

De las principales novedades de la última lista de preparación de Rudi García antes del Mundial es la presencia del medio del Anderlecht, Nathan De Cat, de 17 años, quien es compañero de César 'Chino' Huerta, elemento mexicano.

PORTEROS : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt. DEFENSAS : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan NGoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan NGoy, Joaquin Seys, Arthur Theate. MEDIOS : Kevin de Bruyne, Nathan de Cat, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

: Kevin de Bruyne, Nathan de Cat, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel. DELANTEROS: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

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Previo a su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, Bélgica sostendrá dos partidos amistosos más ante Croacia y Túnez.