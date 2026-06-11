Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Austria en un Mundial Un tercer lugar ha sido la mejor participación de los austríacos en una Copa del Mundo de la FIFA; buscarán hacer historia en el Mundial 2026.

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Será la octava participación de esta selección nacional en una Copa del Mundo de la FIFA en busca de mejorar sus registros y tratar de recuperar los primeros planos como cuando lo hizo en la segunda edición en Italia 1934 y en Suiza 1954 en la posguerra.

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David Alaba, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, así como el romperredes Marko Arnautovic son las principales figuras de un combinado que dirige Ralf Rangnick, con amplia experiencia como entrenador en Alemania además de un breve paso por el Manchester United de Inglaterra.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE AUSTRIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Austria tuvo un debut mundialista destacado con el cuarto lugar en el Mundial Italia1934 donde llegó hasta Semifinales, donde fue eliminado por Italia, a la postre campeón. En el juego por el Tercer Lugar perdió frente a Alemania en Napoli.

Su papel mejoró con un Tercer Lugar en el Mundial Suiza 1954, donde volvió a toparse con Alemania en las Semifinales y fue goleado 6-1 para luego ganar el juego por el ercer Lugar a Uruguay, que venía de ser campeón en Brasil 1950.