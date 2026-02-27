Austria 2026 Fechas y horarios de los juegos de Austria en el Mundial 2026 Austria disputará una nueva Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo J.

El conjunto europeo aseguró su clasificación tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y quedarse con el primer lugar del Grupo H en las eliminatorias.

Después de 28 años de ausencia, el equipo dirigido por Ralf Rangnick volverá al máximo escenario internacional con la intención de competir en una zona exigente.

Austria y su reto en el Grupo J

El seleccionado austríaco comparte grupo con Argentina, Argelia y Jordania. El vigente campeón del mundo parte como referencia del sector, mientras que los duelos ante africanos y asiáticos pueden marcar el rumbo en la pelea por la clasificación.

David Alaba, uno de los capitanes y referente del Real Madrid, encabeza una plantilla que combina experiencia y juventud, con Nikolaus Wurmbrand como una de las apuestas a futuro.

Austria en el Mundial: cómo seguir todos sus partidos

Calendario completo de Austria en la fase de grupos

Austria disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

● Martes 16 de junio de 2026

Jordania vs. Austria en el Estadio Bahía de San Francisco a las 22:00 MX y 24:00 ET

● Lunes 22 de junio de 2026

Austria vs. Argentina en el Estadio Dallas a las 11:00 MX y 13:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026