    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Austria en la historia?

    El cuadro de Unsere Burschen tiene a su goleador actual como máximo goleador de su historia.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Austria vuelve a una Copa del Mundo, con el nombre de Marko Arnautovic como su máximo goleador de la historia.

    El conjunto Burschen no ha carecido de grandes goleadores a lo largo de los años, pero sí en este rubro, donde la pelea no ha sido tan constante como en otros equipos nacionales.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE AUSTRIA


    La selección de Austria tiene a Marko Arnautovic como su máximo goleador desde el pasado 9 de octubre de 2025.

    El delantero anotó cuatro goles ante San Marino para superar el récord que tenía el mítico Toni Polster que databa desde 1998.

    • Marko Arnautovic: 47 goles (en activo)
    • Toni Polster: 44 goles
    • Hans Krankl: 34 goles
    • Johann Horvath: 29 goles
    • Erich Hof: 28 goles.

    El equipo austriaco no tiene a un jugador actual dentro del Top 10 de goleadores de su historia. Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch son los que más tienen con 23.

    GOLEADORES DE AUSTRIA EN MUNDIALES


    La selección de Austria jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Erich Probst: 6 goles
    • Hans Krankl: 5 goles
    • Walter Schachner: 3 goles
    • Ernst Stojaspal: 3 goles
    • Theodor Wagner: 3 goles.
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