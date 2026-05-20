Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Austria en la historia? El cuadro de Unsere Burschen tiene a su goleador actual como máximo goleador de su historia.

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La Selección de Austria vuelve a una Copa del Mundo, con el nombre de Marko Arnautovic como su máximo goleador de la historia.

El conjunto Burschen no ha carecido de grandes goleadores a lo largo de los años, pero sí en este rubro, donde la pelea no ha sido tan constante como en otros equipos nacionales.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE AUSTRIA



La selección de Austria tiene a Marko Arnautovic como su máximo goleador desde el pasado 9 de octubre de 2025.

El delantero anotó cuatro goles ante San Marino para superar el récord que tenía el mítico Toni Polster que databa desde 1998.

Marko Arnautovic : 47 goles (en activo)

: 47 goles (en activo) Toni Polster : 44 goles

: 44 goles Hans Krankl : 34 goles

: 34 goles Johann Horvath : 29 goles

: 29 goles Erich Hof: 28 goles.

El equipo austriaco no tiene a un jugador actual dentro del Top 10 de goleadores de su historia. Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch son los que más tienen con 23.

GOLEADORES DE AUSTRIA EN MUNDIALES



La selección de Austria jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.