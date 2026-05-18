Selección de Austria: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Con esta lista, los austriacos buscan competir ante Argentina, Argelia y Jordania en el Grupo J.

    Por:Juan Regis
    La Selección de Austria dio a conocer su convocatoria definitiva para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    El seleccionador Ralf Rangnick definió su lista para el Mundial 2026 como "un equipo bien armado" para afrontar el desafío en el Grupo J que compartirá con Argentina, Argelia y Jordania.

    Austria debuta ante Jordania el 16 de junio para después enfrentar su juego más complicado ante la campeona del mundo Argentina el 22. Finalmente, los austriacos cierran la fase de grupos ante Argelia el 27 del mismo mes.

    CONVOCATORIA COMPLETA DE AUSTRIA PARA EL MUNDIAL 2026

    PORTEROS:

    • Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18)
    • Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 25)
    • Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 1)

    DEFENSA:

    • David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 1/0)
    • David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 112/15)
    • Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG; 31/0)
    • Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 10/0)
    • Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 40/3)
    • Phillipp MWENE (1. FSV Mainz) 05/GER; 29/0)
    • Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 51/5)
    • Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 18/0)
    • Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 4/0)

    MEDIO CAMPO:

    • Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 58/19)
    • Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 2/1)
    • Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR; 59/1)
    • Konrad LAIMER (FC Bayern Munich/GER; 56/7)
    • Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 97/25)
    • Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 50/4)
    • Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 33/3)
    • Alessandro SCHÖPF (RZ Pellets WAC; 35/6)
    • Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 46/1)
    • Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED; 2/0)
    • Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 30/1)
    ATAQUE:

    • Marko ARNAUTOVIC (FK Crvena Zvezda/SRB; 132/47)
    • Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 74/24)
    • Sasa KALAJDZIC (LASK; 21/4)

    En espera: Tobias LEYAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0); Raúl FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1);

