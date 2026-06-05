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    Por qué le dicen Das Team a la Selección de Austria: origen e historia del apodo

    El mote del equipo austriaco va de la mano con su idioma y una referencia nacional desde años.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Austria vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y con un apodo característico a nivel mundial, Das Team.

    Este sobrenombre del cuadro autriaco tiene años de acompañar a los jugadores en cada partido y competencia que tienen a nivel internacional.

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    Ete término es muy popular entre sus seguidoras, aunque de igual forma tienen un par más para poder referirse al equipo de Austria entre ellos.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE AUSTRIA


    El apodo de la selección de Austria, Das Team, surge el alemán, que es una de sus lenguas oficiales y que signifca 'El Equipo', parecido a lo Suiza o Alemania usan para sus respectivas selecciones.

    Los austriacos no tienen como un mote oficial, usan ese que puede parecer simple, pero es una identidad que tienen arraigada.

    Otros sobrenombres que usan son el de ÖFB-Team (Equipo de la ÖFB, relacionado a la federación), Das Nationalteam (término más amplio del Das Team) y Unsere Burschen (Nuestros chicos).

    Hubo uno de los años dorados de Austria en futbol donde alcanzaron podio en una Copa de Mundo que es el de Wunderteam (El equipo maravilla).

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