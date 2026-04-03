Austria 2026 La Selección de Austria regresa a la Copa Mundial La selección austríaca volverá a disputar una Copa del Mundo en 2026, poniendo fin a una ausencia que se extendía desde Francia 1998.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Austria selló su clasificación después de una intensa pelea con Bosnia por el liderato de su grupo en las Eliminatorias europeas.

Todo se definió en la última jornada en Viena, donde el empate le permitió quedarse con el primer puesto y asegurar el boleto directo a Estados Unidos, México y Canadá. Será su octava participación mundialista.

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El Grupo de Austria

Austria integra el Grupo J, donde compartirá zona con:

Argentina

Argelia

Jordania

El sector tiene como favorito al vigente campeón del mundo, pero el conjunto europeo ve posibilidades reales de competir por un lugar en la siguiente ronda.

Dónde seguir a Austria en el Mundial 2026

La participación de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá verse a través de ViX, plataforma que contará con la transmisión completa de los 104 encuentros del torneo.

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La plantilla de Austria

El equipo es dirigido por Ralf Rangnick, entrenador alemán reconocido por su propuesta de presión alta e intensidad constante.

David Alaba, defensor del Real Madrid cumplirá el sueño de disputar un Mundial con su selección. Su liderazgo y experiencia internacional serán claves para sostener al equipo en un grupo exigente.

Austria fue tercera del mundo en 1954 y alcanzó semifinales en 1934, además de superar la fase de grupos en 1978 y 1982.