Mundial 2026 Baumgartner se queda sin Mundial 2026 por una lesión en un calentamiento El futbolista de la selección de Austria se preparaba para el juego amistoso contra Túnez.

Video Christoph Baumgartner queda fuera del Mundial 2026 por una lesión en un calentamiento

Christoph Baumgartner calentaba con el resto de sus compañeros, previo al juego de preparación ante Túnez el lunes. Se movía, estiraba, hacía algún pique y de pronto sintió una molestia en el muslo derecho en un tiro.

De entrada no jugó el duelo ante los africanos, pese a estar entre los titulares. Su selección ganó el encuentro 1-0 sin él y este martes le hicieron los estudios médicos correspondientes. El resultado una lesión muscular que lo deja fuera del Mundial 2026.

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La lesión es más grave de previsto en un primer momento, porque en un inicio únicamente se pensaba que se podría perder el primer partido de la Copa del Mundo.

De 26 años, Baumgartner llegaba en un gran momento a la Copa del Mundo. Es delantero con el Leipzig alemán y cumplió con unos números estupendos en la Bundesliga: 17 goles y 9 asistencias en todos las competencias.

Ralf Rangnick, el director técnico del equipo, ya se expresó al respecto y calificó lo ocurrido como "una noticia amarga".

Austria está ubicada en el Grupo J de la competencia de la FIFA junto con Jordania, Argentina y Argelia.