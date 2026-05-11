Mundial 2026 Austria en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección del Equipo Maravilla fue protagonista en sus primera dos participaciones en Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Austria consiguió su boleto al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia, ya que no participaba desde la edición de Francia 1998.

El equipo Maravilla o Wunderteam, en su idioma oficial, fue una selección que siempre fue protagonista en sus primeras participaciones en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

AUSTRIA

EN MUNDIALES



Austria tendrá su Copa del Mundo número ocho en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Italia 1934 en la que alcanzó el Cuarto Lugar.

Para Italia 1938, había clasificado pero la invasión de Alemania le impidió participar. Volvió para el Mundial Suiza 1954 en donde consiguió su mejor puesto con un Tercer Lugar.

Tras esas asistencias no fue tan constante y en las últimas dos, Italia 1990 y Francia 1998 no pasó la Fase de Grupos.

Participaciones en Mundiales: 8 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

8 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 3°, Suiza 1954

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

AUSTRIA

EN MUNDIALES



En siete participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Austria, se ubica en el puesto 21 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los austriacos en Mundiales es de 29 partidos con saldo de 12 triunfos, 4 empates y 13 derrotas. Con 43 goles anotados, 47 goles recibidos y efectividad del 45.97%.

ENTRENADOR DE

AUSTRIA



Ralf Rangnick fue contratado como técnico de Austria en 2022 tras el fracaso del cuadro europeo en llegar al Mundial Qatar 2022, su primer éxito fue conseguir el boleto a la Euro 2024 y ahora al Mundial 2026.