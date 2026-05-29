    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Austria

    El Das Team no ha logrado brillar en competencias internacionales para obtener campeonatos.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

    La selección de Austria no puede presumir un palmarés en títulos ante todo el mundo que pueda llamar la atención en demasía.

    Los austriacos no han podido conseguir algún campeonato en las más de 10 veces que ha estado entre Copa del Mundo, Eurocopa y Juegos Olímpicos, cuando aún se jugaban con futbolistas profesionales.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE AUSTRIA


    La selección de Austria no tiene ningún título en su palmarés por lo que lo más cercano que ha estado de conseguir algo fue hace más de 70 años.

    El Tercer Lugar en la Copa del Mundo Suiza 1954 es lo más cerca dentro de un Mundial que ganar algo, mientras que en Juegos Olímpicos lo logró en 1936 con una medalla de plata.

    • Copa del Mundo - 0 títulos
    • Eurocopa - 0 títulos

    La selección de Austria a nivel de juveniles solo tiene un Tercer Lugar en la Euro Sub-17 en 2003 y un Cuarto Lugar en el Mundial Sub-20 en 2007.

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