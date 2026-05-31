    Australia 2026

    Selección de Australia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Tony Popovic definió a los 26 futbolistas de la convocatoria tras hacer el recorte de cuatro elementos.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: Convocatoria de Chequia con lista de 26 jugadores elegidos

    La selección de Australia, que perdió ante México este pasado sábado, confirmó este domingo 31 de mayo su lista de 26 jugadores que serán parte de la delegación que disputará la Copa del Mundo.

    De la lista de 26 futbolistas en la convocatoria de los Socceroos, destacan que solo cinco juegan en su liga local y el resto fuera, la mayoría en Europa con 16 elementos.

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    Hay jugadores convocados de la MLS de Estados Unidos, de Japón, Austria, Italia, Alemania, Inglaterra, Escocia, Países Bajos, por mencionar algunos.

    La lista de Chequia de 26 jugadores previo al Mundial


    El director técnico Tony Popovic decidió cortar a Kye Rowlesmy, Brando Borrello y Joe Gauci, además de Martin Boyle, uno de los jugadores más experimentados de la época reciente con más de 40 partidos con los Socceroos.

    A estos cuatro recortes se suman las ausencias de Nick D'Agostino y Hayden Matthews por lesión, hace apenas una semana, así como la de Lewis Miller que desde febrero se supo que iba a poder disputar la Copa del Mundo.

    • Porteros:Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers/DIN), Matt Ryan (Levante/ESP)
    • Defensas: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenord/NED), Cameron Burgess (Swansea City/GAL), Alessandro Circati (Parma/ITA), Milos Degenek (APOEL/CYP), Jason Geria (Albirex Niigata/JPN), Lucas Herrington (Colorado Rapids/EUA), Jacob Italiano (Grazer/AUT), Harry Souttar (Leicester City/ING), Kai Trewin (New York City/EUA).
    • Medios: Cameron Devlin (Hearts/ESC), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo/NED), Jackson Irvine (St. Pauli /ALE), Connor Metcalfe (St. Pauli /ALE), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City/EUA).
    • Delanteros: Nestory Irankunda (Watford/ING), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón/ESP), Mohamed Touré (Norwich City/ING), Nishan Velupillay (Melbourne City), Cristian Volpato (Sassuolo/ITA), Tete Yengi (Machida Zelvia/JPN).
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    Australia en el Grupo D de la Copa del Mundo, junto con Estados Unidos, Paraguay y Turquía. Los Socceroos todavía jugarán un último amistosos previo a la Copa del Mundo ante Suiza el 6 de junio.

    Video México vs. Chequia: un antecedente histórico entre ambos en la Copa del Mundo
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