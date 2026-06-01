    Mundial 2026

    Austria se impone 1-0 a Túnez rumbo al Mundial 2026

    El conjunto europeo sacó un valioso triunfo tras la expulsión de Laimer a los 37 minutos del partido.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Gol de Austria: Marcel Sabitzer pone el 1-0 ante Túnez en amistoso al Mundial 2026

    En un duelo de dos equipos que estarán en el Mundial 2026, Austria sacó este martes una victoria de consideración sobre Túnez por la mínima ventaja.

    Y es que el conjunto europeo se quedó con 10 hombres a los 37 minutos por la expulsión de Konrad Laimer en el duelo celebrado en el Ernst-Happel-Stadion en Viena.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Resumen | Noruega golea a Suecia ¡y sin Erling Haaland!
    11:17

    Resumen | Noruega golea a Suecia ¡y sin Erling Haaland!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Había sido un golazo! Anulan espectacular cabezazo de Suecia
    1:03

    ¡Había sido un golazo! Anulan espectacular cabezazo de Suecia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Golazo de otro partido! Isak hace genialidad y descuenta para Suecia
    1:18

    ¡Golazo de otro partido! Isak hace genialidad y descuenta para Suecia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Se salva Suecia en Oslo.. ¡gol anulado de Noruega!
    1:42

    Se salva Suecia en Oslo.. ¡gol anulado de Noruega!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    No Haaland, no problem: ¡Doblete de Larsen y Noruega ya golea a Suecia!
    1:39

    No Haaland, no problem: ¡Doblete de Larsen y Noruega ya golea a Suecia!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Otro golazo de Noruega! Jugadón de Antonio Nusa que bate a Suecia
    1:19

    ¡Otro golazo de Noruega! Jugadón de Antonio Nusa que bate a Suecia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Golazo de Noruega a Suecia! ¡Ojo a la reacción de Erling Haaland!
    1:27

    ¡Golazo de Noruega a Suecia! ¡Ojo a la reacción de Erling Haaland!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de inauguración para el Mundial 2026?
    1 mins

    ¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de inauguración para el Mundial 2026?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Partidos del lunes 1 de junio: Amistosos internacionales de Futbol
    1 mins

    Partidos del lunes 1 de junio: Amistosos internacionales de Futbol

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: Nueva regla para el uso del VAR en la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: Nueva regla para el uso del VAR en la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Aún así, tuvo los arrestos y el juego para imponerse con un tanto de Marcel Sabitzer a los 67.

    El técnico de los austriacos, Ralf Ragnick, nos enseñó el cuadro más próximo a lo que veremos en la competencia de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en junio, y julio próximos.

    Por su parte, el representativo africano se mostró como un conjunto complejo y a todas luces capaz de incomodar a sus rivales durante el Mundial 2026.

    Austria está ubicado en el Grupo J de la competencia con Argentina, Argelia y Jordania. Mientras Túnez, está en el F con Países Bajos, Japón y Suecia.

    Video Gol de Austria: Marcel Sabitzer pone el 1-0 ante Túnez en amistoso al Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026AustriaTúnez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX