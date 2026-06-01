Mundial 2026 Austria se impone 1-0 a Túnez rumbo al Mundial 2026 El conjunto europeo sacó un valioso triunfo tras la expulsión de Laimer a los 37 minutos del partido.

Video Gol de Austria: Marcel Sabitzer pone el 1-0 ante Túnez en amistoso al Mundial 2026

En un duelo de dos equipos que estarán en el Mundial 2026, Austria sacó este martes una victoria de consideración sobre Túnez por la mínima ventaja.

Y es que el conjunto europeo se quedó con 10 hombres a los 37 minutos por la expulsión de Konrad Laimer en el duelo celebrado en el Ernst-Happel-Stadion en Viena.

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Aún así, tuvo los arrestos y el juego para imponerse con un tanto de Marcel Sabitzer a los 67.

El técnico de los austriacos, Ralf Ragnick, nos enseñó el cuadro más próximo a lo que veremos en la competencia de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en junio, y julio próximos.

Por su parte, el representativo africano se mostró como un conjunto complejo y a todas luces capaz de incomodar a sus rivales durante el Mundial 2026.

Austria está ubicado en el Grupo J de la competencia con Argentina, Argelia y Jordania. Mientras Túnez, está en el F con Países Bajos, Japón y Suecia.