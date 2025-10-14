    Mundial 2026

    Surinam se une a la fiesta que organiza la afición de Panamá para molestarlos

    La afición de Canalera quiso molestar a los surinameses previo al partido de eliminatorias, pero hubo un cambio radical.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    La Selección de Surinam dio catedra de folklore y buen ambiente de cara al enfrentamiento con su similar de Panamá dentro de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Como se ha hecho costumbre en estos partidos de eliminatoria, la afición que funge como local va y arma una fiesta escandalosa para no dejar descansar a su rival en turno, esta vez no fue la excepción con ese ritual.

    Entonces, un gran número de fanáticos se dieron cita en el hotel donde se hospedaron los jugadores de Surinam, concectaron las bocinas, prendieron bengálas y empezó la música a todo volumen, pero no les salió como esperaban.

    Los jugadores surinameses salieron del edificio, observaron un poco y de inmediato se pusieron a bailar y a cantar con todos los panameños, la intención era molestar y no dejarlos concentrar, pero todo les salió al revés.

    El duelo es fundamental para seguir con vida en la lucha por el boleto a la Copa del Mundo, porque en el Grupo A de la Ronda Final se encuentras empatados en puntos con cinco, pero Surinam está arriba por diferencia de goles anotados.

    La fecha decisiva es en noviembre, últimos dos partidos para definir a los clasificados al Mundial 2026, El Salvador y Guatemala son los otros dos equipos del grupo, y los cruces serán de gran expectativa.

