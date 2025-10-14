Como se ha hecho costumbre en estos partidos de eliminatoria, la afición que funge como local va y arma una fiesta escandalosa para no dejar descansar a su rival en turno, esta vez no fue la excepción con ese ritual.

PUBLICIDAD

Entonces, un gran número de fanáticos se dieron cita en el hotel donde se hospedaron los jugadores de Surinam, concectaron las bocinas, prendieron bengálas y empezó la música a todo volumen, pero no les salió como esperaban.

Los jugadores surinameses salieron del edificio, observaron un poco y de inmediato se pusieron a bailar y a cantar con todos los panameños, la intención era molestar y no dejarlos concentrar, pero todo les salió al revés.

El duelo es fundamental para seguir con vida en la lucha por el boleto a la Copa del Mundo, porque en el Grupo A de la Ronda Final se encuentras empatados en puntos con cinco, pero Surinam está arriba por diferencia de goles anotados.

La fecha decisiva es en noviembre, últimos dos partidos para definir a los clasificados al Mundial 2026, El Salvador y Guatemala son los otros dos equipos del grupo, y los cruces serán de gran expectativa.