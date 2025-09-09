Serbia vs. Inglaterra se jugaban el invicto dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y fueron los ingleses quienes, en territorio serbio, con el Stadion Rajko Mitic de Belgrado como escenario, mantuvieron el paso perfecto.

Con triunfo contundente de 0-5, Inglaterra gustó, goleo y ganó para encaminarse hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, el boleto lo puede sellar para la próxima Fecha FIFA en octubre.

Harry Keane abrió la cuenta al minuto 33, llegó a cuatro anotaciones en lo que va de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026; dos minutos más tarde Noni Madueke aumentó la ventaja antes del descanso para los Tres Leones. En el segundo tiempo, sobre el minuto 52 Ezri Konsa puso el 0-3 y al 75’ Marc Guéhi colgó el 0-4.

Antes del cuarto gol, Serbia jugaba con un jugador menos tras la expulsión al 72’ de Milenkovic. Más tarde, Inglaterra todavía hizo un tanto más para el 0-5 con penal de Marcus Rashford al 90’.

Inglaterra marcha así con paso perfecto, cinco triunfos en cinco juegos disputados y un total de 15 puntos; Serbia se rezagó con siete puntos y un juego menos; Albania es segunda tras vencer 1-0 a Letonia para sumar ocho unidades.

Si Inglaterra gana el 14 de octubre en su visita a Letonia clasificará al Mundial 2026 sin importar el resultado de Albania y siempre y cuando Serbia no gane el suyo, aunque precisamente el siguiente compromiso de los dos rivales directos de los ingleses son entre ellos; Serbia vs. Albania el 11 de octubre.

Dos veces han sido las que Inglaterra ha jugado un Mundial en México, tanto en 1970 como en 1986 llegó hasta los Cuartos de Final; en Estados Unidos 1994 no clasificó, por lo que sería la primera vez que jugara ahí.