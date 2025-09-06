Video Resumen | Francia se impone a Ucrania con obra de arte de Mbappé

En el inicio de la Selección de Francia en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, el triunfo salió caro para el equipo que dirige Didier Deschamps luego de perder a dos elementos por varias semanas y que ponen en riesgo su presencia para la próxima Fecha FIFA.

Además, la mala noticia también perjudica al PSG, pues ambos elementos pertenecen al cuadro parisino, se trata de Ousmane Dembélé y de Désiré Doué, quienes debieron ser relevados durante el partido frente a la Selección de Ucrania el viernes pasado.

Francia se impuso por 0-2 en territorio polaco y para el segundo tiempo, Dembélé debió sustituir a Doué; sin embargo, luego debió ser sustituido al 81’ por Hugo Ekitike por la lesión que presentó y que un día después Francia oficializó.

“Ousmane Dembélé, quien se vio obligado a retirarse por lesión en el partido Ucrania-Francia del viernes, sufre una grave lesión en el isquiotibial derecho. Se espera que esté de baja unas seis semanas.

“También lesionado durante este partido, Désiré Doué sufre una lesión en su pantorrilla derecha y debería estar de baja durante unas cuatro semanas”, indicó la Selección de Francia en un comunicado.

El cuadro galo suma tres puntos dentro del Grupo D de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026 al igual que Islandia, su siguiente rival este martes 9 de septiembre. El 10 de octubre reanudará las eliminatorias ante Azerbaiyán.