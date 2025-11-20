Video ¡La épica respuesta de Erling Haaland a un aficionado que lo ‘descubrió’!

Erling Haaland fue la estrella de su selección y de las eliminatorias europeas tras marcar 16 goles, el doble que sus más cercanos perseguidores Memphis Depay, de Países Bajos; Arnautovic, de Austria; y Harry Kane, de Inglaterra.

Fue en el partido frente a Moldavia que Erling Haaland deslumbró con cinco goles, también hizo hat-trick contra la Selección de Israel, así como dobletes ante Italia y Estonia en el camino hacia el Mundial 2026.

LA RESPUESTA DE ERLING HAALAND A UN AFICIONADO HACIA EL MUNDIAL 2026

La estrella noruega recordó con una publicación en la red social X, antes Twitter, un breve mensaje que dice: “Recuerdo ese nombre”, en respuesta a un posteo de Fredrik (@F_Edits) en septiembre de 2018.

“Hay un chico que está marcando goles con una facilidad en la Primera División noruega y solo tiene 18 años. Recuerden su nombre: Erling Braut Haaland”, publicó el 23 de septiembre de 2018 y que el seleccionado noruego recordó perfectamente.

“¡Esto es una locura! He vivido momentos de locura en Twitter (sic) antes, pero abrir la aplicación y ver que el mejor delantero de la historia publica y me etiqueta es, por mucho, lo más increíble”, replicó Fredrik acerca de la publicación de Erling Haaland.