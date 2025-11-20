Mundial 2026: Erling Haaland da respuesta épica a aficionado ¡siete años después!
La estrella del Manchester City y de la Selección de Noruega revivió un post de un seguidor en redes sociales que supo visualizar su talento futbolístico.
Casi 30 años después, la Selección de Noruega vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA luego de clasificar como primera de su grupo en las eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.
Erling Haaland fue la estrella de su selección y de las eliminatorias europeas tras marcar 16 goles, el doble que sus más cercanos perseguidores Memphis Depay, de Países Bajos; Arnautovic, de Austria; y Harry Kane, de Inglaterra.
Fue en el partido frente a Moldavia que Erling Haaland deslumbró con cinco goles, también hizo hat-trick contra la Selección de Israel, así como dobletes ante Italia y Estonia en el camino hacia el Mundial 2026.
LA RESPUESTA DE ERLING HAALAND A UN AFICIONADO HACIA EL MUNDIAL 2026
La estrella noruega recordó con una publicación en la red social X, antes Twitter, un breve mensaje que dice: “Recuerdo ese nombre”, en respuesta a un posteo de Fredrik (@F_Edits) en septiembre de 2018.
“Hay un chico que está marcando goles con una facilidad en la Primera División noruega y solo tiene 18 años. Recuerden su nombre: Erling Braut Haaland”, publicó el 23 de septiembre de 2018 y que el seleccionado noruego recordó perfectamente.
“¡Esto es una locura! He vivido momentos de locura en Twitter (sic) antes, pero abrir la aplicación y ver que el mejor delantero de la historia publica y me etiqueta es, por mucho, lo más increíble”, replicó Fredrik acerca de la publicación de Erling Haaland.
Noruega espera a conocer a sus rivales en el Mundial 2026 luego de concluir su participación en las eliminatorias de la UEFA, que aún le resta una etapa, la de los Playoffs por los últimos cuatro cupos disponibles para el magno evento futbolístico.