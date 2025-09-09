Erling Haaland y Noruega continúan con su paso imparable en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y apabullaron a una débil Moldavia al son de 11-1.

El conjunto nórdico llegó a 15 unidades y se mantiene perfecto con cinco victorias en el mismo número de partidos en el Grupo I, mientras Haaland con sus cinco goles alcanzó nueve tantos en los juegos rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Y es que la potencia de Erling y su representativo nacional contrastó totalmente con la debilidad defensiva del rival que nunca acertó como detenerlos.

Ya en el primer duelo del grupo entre ambos contrincantes, los vikingos habían marcado cinco goles sin respuesta. Así que el partido en Oslo no hacía presagiar buenos augurios a favor de los visitantes.

Haaland salió especialmente atinado y desde el primer gol se hizo presente con una asistencia a Myhre a los seis minutos. Luego sus tantos vinieron en cascada y los realizó con todas la manufacturas posibles con el pie o de cabeza.

Y eso que un día antes, el goleador del Manchester City requirió tres puntadas en la parte inferior derecha de la boca tras ser impactado por la puerta del autobús que transporta a su selección.

Erling anotó a los 11, 36, 43, 52 y 83 minutos, y pudo hacer al menos un par más. El resto de los goles de los noruegos fueron obra de Odegaard a los 45+1 y de Aasgaard a los 67, 76, 79 y 90+1 minutos.

El único tanto de los de Europa del este fue un increíble autogol de Ostigard, al retrasar un balón a su portero a los 74 minutos,.

Noruega se mantiene al frente del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA con 15 unidades, le siguen Italia e Israel con nueve, Estonia con tres y en el fondo, Moldavia se mantiene sin ningún punto.