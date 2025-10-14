    Mundial 2026

    Italia vence a Israel para mantener con vida el volver al Mundial

    La Azzurra se pone a tres puntos del líder Noruega, a falta del partido entre ellos en noviembre.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Gol de Italia! La Azzurra se adelanta con tanto de Mateo Retegui

    Italia venció este martes 3-0 a Israel en la sexta jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, para mantener la esperanza viva de clasificar de forma directa.

    Mateo Retegui fue el autor de los goles por parte del combinado nacional italiano, para tres puntos de oro en La Azzurra en su lucha directa contra Noruega.

    Israel, Estonia y Moldavia quedaron eliminadas en sus aspiraciones de ir a la Copa del Mundo con este resultado y solo culminarán sus participaciones en la Fecha FIFA de noviembre con sus últimos compromisos.

    No fue el mejor partido para los dirigidos por Gennaro Gattuso, pero el resultado es suficiente para que se dispute ante Noruega ese pase directo el 16 de noviembre.

    Retegui abrió el marcador al 45' en tiempo de compensación del primer tiempo por la vía penal, mientras que el segundo fue un golazo al ángulo al minuto 74, tras un error defensivo.

    El 3-0 definitivo fue obra de Gianluca Mancini al 93' para certificar la goleada. Italia jugará ante Moldavia y Noruega en la siguiente Fecha FIFA de noviembre.

