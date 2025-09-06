Inglaterra también sabe ganar fuera de Wembley y mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al dar cuenta ahora de Andorra en Birmingham.

Marcador de 2-0 para el conjunto británico que mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo con 12 puntos de 12 posibles, un paso firme para los 'Tres Leones'.