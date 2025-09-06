Inglaterra también gana fuera de Wembley en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
La perfección se mantiene incluso fuera de Wembley para Inglaterra en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Inglaterra también sabe ganar fuera de Wembley y mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al dar cuenta ahora de Andorra en Birmingham.
Marcador de 2-0 para el conjunto británico que mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo con 12 puntos de 12 posibles, un paso firme para los 'Tres Leones'.
