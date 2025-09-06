    Eliminatorias UEFA

    Inglaterra también gana fuera de Wembley en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    La perfección se mantiene incluso fuera de Wembley para Inglaterra en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Rice marcó el 2-0! Inglaterra amplía la ventaja sobre Andorra

    Inglaterra también sabe ganar fuera de Wembley y mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al dar cuenta ahora de Andorra en Birmingham.

    Marcador de 2-0 para el conjunto británico que mantiene la perfección dentro de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo con 12 puntos de 12 posibles, un paso firme para los 'Tres Leones'.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    1 min
    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    1 min
    Países Bajos le clava ocho goles a Malta en las Eliminatorias de la UEFA

    Países Bajos le clava ocho goles a Malta en las Eliminatorias de la UEFA

    1 min
    Harry Kane da a Inglaterra un triunfo que empieza a ilusionar a los 'Tres Leones' con el Mundial 2026

    Harry Kane da a Inglaterra un triunfo que empieza a ilusionar a los 'Tres Leones' con el Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Inglaterra vs. Letonia de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Inglaterra vs. Letonia de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    9 min
    Mundial 2026: Así clasifican las selecciones en cada confederación

    Mundial 2026: Así clasifican las selecciones en cada confederación

    Relacionados:
    Eliminatorias UEFAMundial 2026Inglaterra

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD