Alemania vs. Eslovaquia: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026
Este partido será como una Final debido a que ambos llegan empatados en puntos en busca del pase directo a la Copa Mundial 2026.
El partido Alemania vs. Eslovaquia es como una Final dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá por tratarse de dos equipos que llegan empatados en puntos dentro de su sector.
Con mejor diferencia de goles con tres más, los alemanes lideran el Grupo A con 12 puntos, los mismos que los eslovacos, quienes ya dieron la sorpresa a la Mannschaft en esta eliminatoria mundialista tras imponerse 2-0 de local.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA VS. ESLOVAQUIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
En mayo de 2016, Eslovaquia ya venció a Alemania en su territorio, en Augsburg, por marcador de 1-3 aunque se trató de un partido amistoso. La Selección de Eslovaquia llega apenas con una derrota en sus últimos cinco juegos, misma racha que Alemania.
El ganador de este encuentro clasificará directo al Mundial 2026, mientras que el perdedor deberá jugar los Playoffs de la UEFA y cuyo sorteo será a finales de noviembre para tratar de alcanzar uno de los últimos cuatro lugares que otorga Europa.
Cuándo es el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: el partido es el lunes 17 de noviembre en el Red Bull Arena de Leipzig.
A qué hora es el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
Dónde ver el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX para Estados Unidos.