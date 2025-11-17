Con mejor diferencia de goles con tres más, los alemanes lideran el Grupo A con 12 puntos, los mismos que los eslovacos, quienes ya dieron la sorpresa a la Mannschaft en esta eliminatoria mundialista tras imponerse 2-0 de local.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA VS. ESLOVAQUIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

En mayo de 2016, Eslovaquia ya venció a Alemania en su territorio, en Augsburg, por marcador de 1-3 aunque se trató de un partido amistoso. La Selección de Eslovaquia llega apenas con una derrota en sus últimos cinco juegos, misma racha que Alemania.