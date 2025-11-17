    Mundial 2026

    Alemania vs. Eslovaquia: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Este partido será como una Final debido a que ambos llegan empatados en puntos en busca del pase directo a la Copa Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Última llamada! Así puedes ver el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026

    El partido Alemania vs. Eslovaquia es como una Final dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá por tratarse de dos equipos que llegan empatados en puntos dentro de su sector.

    Con mejor diferencia de goles con tres más, los alemanes lideran el Grupo A con 12 puntos, los mismos que los eslovacos, quienes ya dieron la sorpresa a la Mannschaft en esta eliminatoria mundialista tras imponerse 2-0 de local.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA VS. ESLOVAQUIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

    En mayo de 2016, Eslovaquia ya venció a Alemania en su territorio, en Augsburg, por marcador de 1-3 aunque se trató de un partido amistoso. La Selección de Eslovaquia llega apenas con una derrota en sus últimos cinco juegos, misma racha que Alemania.

    El ganador de este encuentro clasificará directo al Mundial 2026, mientras que el perdedor deberá jugar los Playoffs de la UEFA y cuyo sorteo será a finales de noviembre para tratar de alcanzar uno de los últimos cuatro lugares que otorga Europa.

    Cuándo es el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: el partido es el lunes 17 de noviembre en el Red Bull Arena de Leipzig.
    A qué hora es el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
    Dónde ver el Alemania vs. Eslovaquia rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX para Estados Unidos.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Así fue el orden de clasificación al Mundial 2026

    Así fue el orden de clasificación al Mundial 2026

    1 min
    Haaland marca doblete para enviar a Italia a sufrir en el Repechaje

    Haaland marca doblete para enviar a Italia a sufrir en el Repechaje

    7:23
    Resumen | Goleada de escándalo clasifica a Portugal al Mundial 2026

    Resumen | Goleada de escándalo clasifica a Portugal al Mundial 2026

    3 min
    Copa Mundial 2026: Clasificados, repechaje y boletos disponibles

    Copa Mundial 2026: Clasificados, repechaje y boletos disponibles

    1 min
    Azerbaiyán vs. Francia | Horario y dónde ver este juego eliminatorio UEFA rumbo al Mundial 2026

    Azerbaiyán vs. Francia | Horario y dónde ver este juego eliminatorio UEFA rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX