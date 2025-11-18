España vs. Turquía: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026
La Roja busca sellar su pase a la Copa del Mundo de la FIFA, donde está virtualmente clasificada, de cara al partido ante los turcos, segundos de su sector.
España vs. Turquía es el partido para que La Roja selle por fin su pase al Mundial 2026, al que está virtualmente clasificado antes del silbatazo inicial debido a la gran diferencia de goles a su favor que tiene en comparación con los turcos, segundos del Grupo E en las eliminatorias de la UEFA.
La Selección de España tiene paso perfecto tras cinco partidos que lo colocan en la cima del sector con 15 puntos, venció a Turquía en el primer juego entre ambos en estas eliminatorias a la que goleó 0-6 en Konya en septiembre pasado con hat-tick de Merino.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ESPAÑA VS. TURQUÍA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
El último triunfo de los turcos ante los españoles fue en las eliminatorias de 1954 por 1-0, desde entonces no ha logrado sacar un marcador de tres puntos; una derrota no le afecta, pues ya tiene amarrado el pase a los Playoffs de la UEFA, un último llamado a la Copa del Mundo de la FIFA.
Turquía llega con una derrota en sus últimos cinco juegos; España no pierde desde la Final de la UEFA Nations League ante Portugal e incluso fue en definición por penales.
- Cuándo es el España vs. Turquía rumbo al Mundial 2026: el partido es el martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
- A qué hora es el España vs. Turquía rumbo al Mundial 2026: el juego comienza a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el España vs. Turquía rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo del juego por la señal de ViX sólo en Estados Unidos.