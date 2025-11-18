Video ¡Duelazo en la UEFA! Así puedes ver el Escocia vs. Dinamarca rumbo al Mundial

Los escoceses llegan con una derrota en sus últimos cinco juegos, el resto son tres triunfos y un empate. En estas eliminatorias sólo suma triunfos como local, lo hizo contra Grecia y luego contra Bielorrusia.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ESCOCIA VS. DINAMARCA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Dinamarca no pierde desde marzo pasado cuando cayó 5-2 ante Portugal en la UEFA Nations League, desde entonces tiene cinco victorias y dos empates; como visitante en estas eliminatorias tiene dos triunfos en dos juegos, en ambos dejó en blanco a sus rivales: 0-3 a Grecia y 0-6 a Bielorrusia.