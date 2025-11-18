Escocia vs. Dinamarca: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026
Sigue este duelo por el boleto directo a la Copa Mundial 2026 dentro del Grupo C en las eliminatorias en Europa.
Escocia va por su cuarta victoria consecutiva cuando le toca fungir como local contra Dinamarca, esta vez por las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, donde ambas ya se midieron en septiembre pasado con empate 0-0.
Los escoceses llegan con una derrota en sus últimos cinco juegos, el resto son tres triunfos y un empate. En estas eliminatorias sólo suma triunfos como local, lo hizo contra Grecia y luego contra Bielorrusia.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ESCOCIA VS. DINAMARCA DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Dinamarca no pierde desde marzo pasado cuando cayó 5-2 ante Portugal en la UEFA Nations League, desde entonces tiene cinco victorias y dos empates; como visitante en estas eliminatorias tiene dos triunfos en dos juegos, en ambos dejó en blanco a sus rivales: 0-3 a Grecia y 0-6 a Bielorrusia.
- Cuándo es el Escocia vs. Dinamarca rumbo al Mundial 2026: el partido es el martes 18 de noviembre en el Hampden Park de Glasgow.
- A qué hora es el Escocia vs. Dinamarca rumbo al Mundial 2026: el juego comienza a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Escocia vs. Dinamarca rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo del juego por la señal de ViX sólo en Estados Unidos.