España y Turquía empataron en el cierre de las eliminatorias de la UEFA en fase de Grupos hacia el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá para que La Roja sellara su clasificación matemática, aunque perdió el paso perfecto dentro del Grupo E, donde quedó con 16 de 18 puntos posibles.

La Roja, así, lideró su sector, dejó a Turquía como segunda con 13 puntos y que disputará el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA en los Playoffs de Europa; quedaron fuera Georgia y Bulgaria con tres unidades cada uno.

PUBLICIDAD

Dani Olmo anotó con gol de vestidor al minuto 4, un golazo desde larga distancia y de volea. El empate turco llegó al 42 por medio de Deniz Gül mientras que Salih Özcan remontó al 54, pero no por mucho tiempo, pues Oyarzabal emparejó a 2-2 el marcador sobre el minuto 62.

Será la décima tercer Copa del Mundo consecutiva para La Roja y buscará el segundo título mundial desde el que conquistó en Sudáfrica 2010 en una época dorada donde también ganaron la Eurocopa en 2008 y 2012.

El sorteo para que la Selección de Turquía conozca a su rival en los Playoffs de la UEFA por uno de los últimos cuatro boletos al Mundial 2026 será este jueves a las 6:00 horas tiempo del Centro de México, 7:00 horas tiempo del Este.

España, de momento, sólo tiene confirmado un duelo en 2026 que es la Finalíssima ante Argentina en marzo próximo y que servirá como preparación para la Copa del Mundo.