Bélgica vs. Liechtenstein se juega en el cierre de la Fase de Grupos de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con los Red Devils con todo de su parte para sellar el pase directo a la justa en verano próximo.

Los Red Devils llegan como líderes del Grupo J con 15 puntos, sólo dos de ventaja sobre Macedonia del Norte, ésta que visita a Gales también en una oportunidad de clasificar de forma directa siempre y cuando Liechtenstein propine la sorpresa de la jornada.

HORARIO Y DÓNDE VER EL BÉLGICA VS. LIECHTENSTEIN DE ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Será la segunda ocasión que estas selecciones se enfrenten entre sí, la primera se dio en estas mismas eliminatorias cuando los belgas golearon de visitante 0-6 a Liechtenstein, ésta que llega con 11 derrotas en cualquier tipo de competición.

Bélgica además quiere conservar el paso invicto camino a la Copa del Mundo de la FIFA, con saldo hasta el momento de cuatro triunfos y tres derrotas; incluso un empate le basta para avanzar debido a la gran diferencia de goles que tiene con Macedonia del Norte.