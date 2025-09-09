Serbia vs. Inglaterra será un partido de alta tensión debido a que son dos selecciones que no han permitido un gol en contra en lo que va de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 dentro de la actividad del Grupo K.

Serbia suma tres juegos disputados, suma siete puntos, con cuatro goles a favor y ninguno en contra; fue ante Albania que debió dividir unidades y sin goles de por medio.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SERBIA VS. INGLATERRA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Inglaterra tiene cuatro juegos jugados y marcha con paso perfecto, 12 puntos de 12 posibles con ocho goles a favor y ninguno en contra en lo que va de la eliminatoria; un triunfo lo acercará vertiginosamente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Estos equipos se midieron por única ocasión en la Eurocopa 2024 dentro de la Fase de Grupos con victoria inglesa de 0-1 y gol de Jude Bellingham, por lo que será, en cierto modo, una revancha para los serbios.



