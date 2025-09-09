Horario y dónde ver el partido Serbia vs. Inglaterra rumbo al Mundial 2026
Duelo de alta tensión entre dos selecciones que no tienen goles en contra en los partidos disputados al momento en la eliminatoria de la UEFA.
Serbia vs. Inglaterra será un partido de alta tensión debido a que son dos selecciones que no han permitido un gol en contra en lo que va de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 dentro de la actividad del Grupo K.
Serbia suma tres juegos disputados, suma siete puntos, con cuatro goles a favor y ninguno en contra; fue ante Albania que debió dividir unidades y sin goles de por medio.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SERBIA VS. INGLATERRA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Inglaterra tiene cuatro juegos jugados y marcha con paso perfecto, 12 puntos de 12 posibles con ocho goles a favor y ninguno en contra en lo que va de la eliminatoria; un triunfo lo acercará vertiginosamente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Estos equipos se midieron por única ocasión en la Eurocopa 2024 dentro de la Fase de Grupos con victoria inglesa de 0-1 y gol de Jude Bellingham, por lo que será, en cierto modo, una revancha para los serbios.
- Cuándo es el Serbia vs. Inglaterra rumbo al Mundial 2026: el partido es el martes 9 de septiembre en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado.
- A qué hora es el Serbia vs. Inglaterra rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 12:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Serbia vs. Inglaterra rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo en Estados Unidos por la señal de ViX; en México velo en SKY.