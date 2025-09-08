    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026

    La Azzurra no quiere complicarse la eliminatoria de la UEFA y busca desbancar del segundo puesto a los israelíes.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026

    Israel vs. Italia se juega como parte de la actividad del Grupo I en las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026 que se celebrará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

    La escuadra Azzurra busca regresar a una Copa del Mundo de la FIFA luego de dos ediciones ausentes; no juega una Fase Final de la justa mundialista desde que fue campeón en Alemania 2006, pues en 2010 y 2014 fue eliminado en Fase de Grupos.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ISRAEL VS. ITALIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

    La Selección de Israel, por su parte, busca regresar a un Mundial desde que jugara el único en su historia en el de México 1970, por lo que su regreso a territorio mexicano se puede dar si consigue un cupo para el siguiente año.

    Fue apenas el año pasado que estas dos selecciones se enfrentaron como parte de la UEFA Nations League y en ambos casos ganó Italia. En el Grupo I, Noruega lidera con 12 puntos seguido de los 9 de Israel y los 6 de Italia. El sector lo complementan Estonia y Moldova.


    • Cuándo es el Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026: el juego es el lunes 8 de septiembre en Nagyerdei Stadion de Debrecen, Hungría.
    • A qué hora es el Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026: el partido es a las 12:45 horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Israel vs. Italia rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión del encuentro en Estados Unidos por la señal de ViX. En México lo puedes ver por SKY.

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFAIsraelItalia

