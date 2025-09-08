La escuadra Azzurra busca regresar a una Copa del Mundo de la FIFA luego de dos ediciones ausentes; no juega una Fase Final de la justa mundialista desde que fue campeón en Alemania 2006, pues en 2010 y 2014 fue eliminado en Fase de Grupos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ISRAEL VS. ITALIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Israel, por su parte, busca regresar a un Mundial desde que jugara el único en su historia en el de México 1970, por lo que su regreso a territorio mexicano se puede dar si consigue un cupo para el siguiente año.

Fue apenas el año pasado que estas dos selecciones se enfrentaron como parte de la UEFA Nations League y en ambos casos ganó Italia. En el Grupo I, Noruega lidera con 12 puntos seguido de los 9 de Israel y los 6 de Italia. El sector lo complementan Estonia y Moldova.



