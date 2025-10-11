España se acerca al Mundial 2026 tras superar a una rocosa Georgia

Video Resumen | Furia rumbo al Mundial y España vuelve a ganar

La Selección de España empieza a vislumbrar de forma importante su boleto para el Mundial 2026 después de pasar una de las pruebas más difíciles que tenía en frente en las Eliminatorias de Europa.

Marcador de 2-0 a favor de los dirigidos por Luis de la Fuente que los ubica en una posición de buena ventaja dentro del Grupo E de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y que los hace ilusionarse con conseguir pronto el ansiado boleto.

De hecho, el pase a la cita en Estados Unidos, México y Canadá empezó a vislumbrarse desde el primer tiempo de este partido llevado a cabo en Elche. Al igual que lo que pasó en la Eurocopa, Georgia fue un conjunto aguerrido, valiente y que incomodó mucho a la 'Furia'.

Tras un penal no marcado (muy polémico), España empezó a controlar el encuentro y Yerémy Pino abrió el marcador al empujar la pelota de frente al marco.

Mikel Oyarzábal, ya en el segundo tiempo, agarró toda la furia que España acumulaba después de varias fallas y, en un tiro libre, sacó una línea recta que casi perfora la red para cerrar el marcador.

Los ibéricos pueden prácticamente estar en el Mundial 2026 cuando en esta misma Fecha FIFA reciban a Bulgaria en Valladolid.

ITALIA CUMPLE CON SU PARTE, AUNQUE QUIZÁS NO ES SUFICIENTE



La Selección de Italia, ya lastimada en estas Eliminatorias, derrotó por 3-1 a domiciio a Estonia dentro del Grupo I.

Con goles de Moise Kean, Mateo Retegui y Esposito, la 'azzurra' se impuso en Tallin, aunque parece que tiene el camino cuesta arriba por un boleto al Mundial 2026.

Italia queda con 12 puntos y todo parece indicar que se encamina al Repechaje, ya que Noruega tiene 18 unidades en ese grupo, aunque eso sí, los nórdicos con un partido más.