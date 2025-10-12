Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026
La selección danesa se disputará el pase directo a la Copa del Mundo con Escocia el próximo mes.
Dinamarca sigue en plan grande en las Eliminatorias de la UEFA y este domingo superó por 3-1 a Grecia para mantener el liderato del Grupo C rumbo al Mundial 2026.
La selección danesa, que dirige Brian Riemer, se quedó con la victoria en el Parken de Copenhague gracias a los goles de Rasmus Hojlund (21’), Joachim Andersen (40’) y Mikkel Damsgaard (41’). Por Grecia descontó Christos Tzolis (63’).
En sus últimos tres partidos de Eliminatoria, Dinamarca ha anotado 12 goles y solo ha recibido un tanto, estadísticas que ilusionan a su afición con el boleto directo al Mundial 2026.
El combinado danés se disputa la calificación directa con Escocia, con quien empató sin goles el pasado 5 de septiembre.
El conjunto escocés marcha en el segundo lugar del Grupo C con 10 puntos, los mismos que tiene Dinamarca, pero con una mejor diferencia de goles.
Ambas selecciones se volverán a enfrentar el próximo 18 de noviembre, en su último partido de Eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Cabe recordar que, las 12 selecciones primeras de grupo clasifican directo al Mundial 2026, mientras que las cuatro plazas restantes de la UEFA se las disputarán los 12 segundos de grupo a través de unos play-offs.