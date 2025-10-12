Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

Video Resumen | Dinamarca vence a Grecia y va por el boleto directo al Mundial 2026

Dinamarca sigue en plan grande en las Eliminatorias de la UEFA y este domingo superó por 3-1 a Grecia para mantener el liderato del Grupo C rumbo al Mundial 2026.

La selección danesa, que dirige Brian Riemer, se quedó con la victoria en el Parken de Copenhague gracias a los goles de Rasmus Hojlund (21’), Joachim Andersen (40’) y Mikkel Damsgaard (41’). Por Grecia descontó Christos Tzolis (63’).

En sus últimos tres partidos de Eliminatoria, Dinamarca ha anotado 12 goles y solo ha recibido un tanto, estadísticas que ilusionan a su afición con el boleto directo al Mundial 2026.

El combinado danés se disputa la calificación directa con Escocia, con quien empató sin goles el pasado 5 de septiembre.

El conjunto escocés marcha en el segundo lugar del Grupo C con 10 puntos, los mismos que tiene Dinamarca, pero con una mejor diferencia de goles.

Ambas selecciones se volverán a enfrentar el próximo 18 de noviembre, en su último partido de Eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.