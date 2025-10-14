    Portugal

    Cristiano Ronaldo hace historia en Eliminatorias, pero le arrebatan el boleto al Mundial 2026

    CR7 anotó un doblete en el Portugal vs. Hungría, pero debe esperar para calificar a la Copa del Mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Cristiano hace historia, pero Hungría le quita el boleto al Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el máximo goleador de Eliminatorias mundialistas al anotar un doblete, pero Hungría le empató de último minuto a Portugal para impedir que se clasificara directamente al Mundial 2026 en esta fecha FIFA.

    Hungría madrugó a Portugal en Lisboa y comenzó ganando el partido al minuto 8 con un cabezazo de Attila Szalai en un tiro de esquina tras una mala salida de Diogo Costa.

    PUBLICIDAD

    Pero no tardó en aparecer la figura de Cristiano Ronaldo que al 22’ cerró una pinza dentro del área para empatar el marcador y convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas de toda la historia.

    El Bicho superó el legendario récord de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz que con Guatemala marcó 39 goles. Mientras que Lionel Messi se quedó en 36 tantos con Argentina.

    Antes de terminar el primer tiempo, CR7 conectó de volea un espectacular centro de Nuno Mendes para sellar la remontada de Portugal sobre Hungría.

    A sus 40 años, Cristiano Ronaldo suma 41 goles en Eliminatorias y podría aumentar su marca cuando Portugal visite a Irlanda y reciba a Armenia en la próxima fecha FIFA de noviembre.

    El Comandante registra 948 goles en su carrera, 143 con su selección y 805 a nivel de clubes; quedándose a 52 dianas de la marca de los 1,000.

    En el tiempo de compensación, Dominik Szoboszlai anotó el 2-2 para amargarle la fiesta a Cristiano y a Portugal, y de esta forma evitar su clasificación directa al Mundial 2026 en esta fecha FIFA.

    Ahora la selección lusa deberá esperar a noviembre para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

    Portugal lidera el Grupo F de las Eliminatorias UEFA con 10 puntos, mientras que Hungría marcha en el segundo puesto con cinco unidades.

    Más sobre Portugal

    1 min
    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Cristiano Ronaldo confiesa cuánto tiempo más estará en las canchas antes del retiro

    Cristiano Ronaldo confiesa cuánto tiempo más estará en las canchas antes del retiro

    1 min
    Cristiano Ronaldo empata récord de 'Pescadito' Ruiz de goles en Eliminatorias

    Cristiano Ronaldo empata récord de 'Pescadito' Ruiz de goles en Eliminatorias

    1 min
    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    Relacionados:
    PortugalCristiano RonaldoHungríaMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD