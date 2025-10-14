Video Resumen | Cristiano hace historia, pero Hungría le quita el boleto al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el máximo goleador de Eliminatorias mundialistas al anotar un doblete, pero Hungría le empató de último minuto a Portugal para impedir que se clasificara directamente al Mundial 2026 en esta fecha FIFA.

Hungría madrugó a Portugal en Lisboa y comenzó ganando el partido al minuto 8 con un cabezazo de Attila Szalai en un tiro de esquina tras una mala salida de Diogo Costa.

PUBLICIDAD

Pero no tardó en aparecer la figura de Cristiano Ronaldo que al 22’ cerró una pinza dentro del área para empatar el marcador y convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas de toda la historia.

El Bicho superó el legendario récord de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz que con Guatemala marcó 39 goles. Mientras que Lionel Messi se quedó en 36 tantos con Argentina.

Antes de terminar el primer tiempo, CR7 conectó de volea un espectacular centro de Nuno Mendes para sellar la remontada de Portugal sobre Hungría.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo suma 41 goles en Eliminatorias y podría aumentar su marca cuando Portugal visite a Irlanda y reciba a Armenia en la próxima fecha FIFA de noviembre.

El Comandante registra 948 goles en su carrera, 143 con su selección y 805 a nivel de clubes; quedándose a 52 dianas de la marca de los 1,000.

En el tiempo de compensación, Dominik Szoboszlai anotó el 2-2 para amargarle la fiesta a Cristiano y a Portugal, y de esta forma evitar su clasificación directa al Mundial 2026 en esta fecha FIFA.

Ahora la selección lusa deberá esperar a noviembre para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.