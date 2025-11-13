Video ¡Cristiano Ronaldo se va expulsado por un codazo artero sin pelota!

Portugal tendrá que buscar su lugar en la próxima Copa del Mundo sin la presencia de Cristiano Ronaldo quien ‘perdió’ la cabeza en el juego ante Irlanda por las eliminatorias de UEFA.

Fue durante la segunda parte del encuentro disputado en el estadio Aviva, cuando el astro portugués agredió con un codazo al Dara O'Shea para dejar a su selección con 10 hombres y con el marcador en contra por 2-0.

Dicha acción de Cristiano tuvo que ser revisada por el VAR para determinar la expulsión del atacante que fue celebrada por toda la afición irlandesa que abarrotó el inmueble.

Tras esta cartulina roja, el jugador portugués no estará presente en el compromiso del domingo frente Armenia por lo que su récord de goles en eliminatorias mundialistas se quedará en 41 anotaciones.

La selección lusa marcha como líder del grupo F con 10 puntos y será en casa cuando busque el pase al Mundial 2026 frente a los armenios que son últimos de sector.